Детским театральным коллективам Татарстана рекомендуют успеть на «Театральное Приволжье»

Детским и молодежным коллективам Татарстана рекомендуют успеть отправить заявку для участия в V фестивале «Театральное Приволжье». Сделать это можно до 15 ноября театрам и студиям с возрастом участников 6–17 лет и 18–35 лет. Об этапе приема заявок рассказал на тематической пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель министра культуры Республики Татарстан Дамир Натфуллин.

«Основная наша задача — вовлечение наших детей, нашей молодежи в творческую среду. Может быть, не все из них станут в будущем знаменитыми актерами, но те знания, умения, навыки, которые они получают, когда ходят в театральные кружки, когда ставят театральные постановки, несомненно и точно помогут им в будущем. Заявки еще есть, у нас есть время до 15 ноября. На сегодняшний день у нас представлены 23 заявки, которые включают заявки и из Казани, от региональных театров, отдельно работаем с Набережными Челнами, с муниципальными районами, которые также активно принимают участие в этом конкурсе. Хочется обратиться и к образовательным учреждениям: срок еще есть подать заявку. Надеюсь, что у нас всё получится и в этом году мы сможем достойно представить наши республику и выступить на этом замечательном фестивале», — сказал Натфуллин.

На фестивале прошлого года в номинации «Детские театральные коллективы» первое место заняла казанская детская театральная студия «Апуш» со спектаклем на татарском языке «Апушның тылсымлы төшләре» (в переводе с татарского — «Волшебные сны Апуша») по текстам классика татарской литературы Габдуллы Тукая. На V фестиваль «Театральное Приволжье» студия номинирует постановку по произведению Ильгиза Зайниева «Кечтүк» (в переводе с татарского — «Малявка»), рассказала заместитель начальника отдела по реализации национальной политики в области языковой культуры аппарата исполнительного комитета Казани Айсылу Гатина.

«Студия „Апуш” базируется сейчас в четырех культурных центрах: „Сайдаш”, „Чулпан”, ДК Ленина и „Московский”. В каждом из них ребята ставят свой спектакль. Спектакль „Кечтүк” очень интересный, смешной, местами страшный. Его премьера уже была в Казани в сентябре в ДК Ленина, на малой сцене театра Камала и в ТЮЗе. Спектакль выиграл в трех номинациях фестиваля „Поколение БУДУщего”», — отметила Гатина.

Театральные фестивали, по ее словам, это не только победы, но и мастер-классы, общение со сверстниками, другими театральными коллективами, обмен опытом, эмоции и дальнейших рост ребят.

В этом году, как сообщал ранее «Татар-информ», несколько изменены условия участия коллективов в «Театральном Приволжье». На региональном этапе фестиваля жюри сначала будет оценивать заявки по видеоверсиям спектаклей, затем при очном просмотре. На окружном уровне предполагаются даже межрегиональные гастроли спектаклей-номинантов. Финал будет представлять собой видеотрансляцию с краткой визиткой коллектива и спектакля, голосованием членов жюри и включением участников из регионов в трансляцию в прямом эфире.

Окружной фестиваль «Театральное Приволжье» — это общественный проект ПФО для вовлечения молодежи в театральную среду, расширения ее культурного кругозора, формирования гуманных ценностей, создания условий и стимулов для развития молодежного и детского театрального искусства. Организует мероприятия фестиваля аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.