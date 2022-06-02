Детский комплекс «Ак Барс» в парке Фороса примет первую смену

Детско-молодежный оздоровительный комплекс «Ак Барс» в крымском Форосском парке откроет свои двери. Он должен принять первую смену уже в конце июня.

Анонс о начале набора детей на первую смену появился сегодня в социальной сети «ВКонтакте». Первая смена окажется посвящена интеллектуально-творческому направлению, возраст детей — от 14 до 18 лет.

«Сейчас идет активная подготовка к открытию первой смены, в середине июня запускаем техническую смену — молодежь, которая будет активно помогать в пуско-наладочных работах, а в конце июня уже ждем детей. На сегодняшний день у нас в полной готовности находятся четыре корпуса — детский спальный, столовая, спорткомплекс и клуб для занятий творчеством», — рассказала представитель застройщика Кира Маслова.

Поездка в лагерь обойдется примерно в 20 тыс. рублей. В стоимость путевки входят дорога, проживание, питание и сам отдых. Подробнее ознакомиться с правилами приема детей можно на сайте Portfolio Selet.

Оздоровительный комплекс «Ак Барс» возводят с начала 2021 года в самой западной, самой отдаленной части Форосского парка. Комплекс общей площадью 7,2 гектара расположится примерно на одной десятой территории парка в 70 гектаров.

На этом месте когда-то уже существовал детский оздоровительный лагерь, однако инфраструктура с тех пор пришла в негодность. Теперь же здесь будет работать детско-молодежный оздоровительный комплекс, куда на встречу с детьми будут приглашать известных людей в качестве наставников.

Работы в парке вызвали бурную реакцию со стороны жителей Ялты. Тогда представители общественности обратили внимание на вырубку деревьев в парке, которая, по их мнению, была незаконной. На данный момент конфликт исчерпан, утверждают в пресс-службе застройщика.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что первые поезда повезли детей из Татарстана в лагеря Черноморского побережья.