Первые поезда повезли детей из Татарстана в лагеря Черноморского побережья

Первая смена детей из Татарстана сегодня отправилась в лагеря Краснодарского края и Крыма. Уехали порядка 500 детей на двух железнодорожных составах.

«Подготовлены специализированные детские составы, есть два вагона-ресторана, безопасность обеспечивают представители МВД и Росгвардии», - отметил первый заместитель министра по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Всего в этом году планируется обеспечить организованным летним отдыхом более 180 тыс. детей из Татарстана, свыше пяти тыс. отправятся в лагеря на Черноморском побережье. Там будут работать четыре лагеря: три в Краснодарском крае и один в Республике Крым.