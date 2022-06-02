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Ру Тат
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Общество
2 июня 2022  15:36
Арсений Каримов

Первые поезда повезли детей из Татарстана в лагеря Черноморского побережья

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Первая смена детей из Татарстана сегодня отправилась в лагеря Краснодарского края и Крыма. Уехали порядка 500 детей на двух железнодорожных составах. 

«Подготовлены специализированные детские составы, есть два вагона-ресторана, безопасность обеспечивают представители МВД и Росгвардии», - отметил первый заместитель министра по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Всего в этом году планируется обеспечить организованным летним отдыхом более 180 тыс. детей из Татарстана, свыше пяти тыс. отправятся в лагеря на Черноморском побережье. Там будут работать четыре лагеря: три в Краснодарском крае и один в Республике Крым.

#ринат садыков #детский отдых
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