Новая точка притяжения Крыма: Татарстан откроет детский комплекс «Ак Барс» в парке Форос

В Форосском парке Ялты готовится к открытию детско-молодежный оздоровительный комплекс «Ак Барс». Какие объекты появятся в уникальном ландшафте Крыма и когда новая здравница примет первые смены, — в обзоре ИА «Татар-информ».

Строительство оздоровительного комплекса «Ак Барс» ведется с начала 2021 года в самой западной и самой отдаленной части Форосского парка

Уникальное место

Делегация медиахолдинга «Татмедиа» во время рабочей поездки в Крым осмотрела строительство детско-молодежного оздоровительного комплекса. Представитель застройщика ГУП «Татинвестгражданпроект» Кира Маслова рассказала представителям республиканских СМИ, что многоярусный ландшафтный парк в поселке Форос основан в 1834 году. Парк на южном берегу Крыма является излюбленным местом туристов, на его площади растет более 200 видов экзотических деревьев и кустарников, здесь также расположены теплицы. Очень многие деревья были завезены сюда из Индии и Америки, причем доставлялись растения дорогостоящим способом — через океан.

Строительство оздоровительного комплекса «Ак Барс» ведется с начала 2021 года в самой западной и самой отдаленной части Форосского парка. Комплекс общей площадью 7,2 гектар расположится на территории парка, которая занимает 70 га.

Раньше здесь были заброшенное здание и сооружения, а благодаря строительству парк приобрел современный облик. На месте реконструкции и строительства уже существовал детский оздоровительный лагерь. Но инфраструктура с тех пор пришла в негодность. Теперь же здесь будет детско-молодёжный оздоровительный комплекс, куда на встречу с детьми будут приглашаться известные наставники.

Здесь смогут отдохнуть дети как из Татарстана, так и из других регионов России. «Концепция смен на сегодняшний день разрабатывается. Предполагается, что центре будут организованы профильные смены. В разные смены сюда смогут заехать юные спортсмены, представители культуры, а также дети, которые заняты в науке, и многие другие. Первую смену в техническом режиме планируем увидеть в этом году», — рассказала в беседе с ИА «Татар-информ» представитель застройщика.

Что строят в парке?

Детско-молодежный оздоровительный комплекс «Ак Барс» будет состоять из двух спальных корпусов, столовой, клуба, спорткомплекса и бассейна.

«Данные здания не являются типовым проектом, не предназначены для серийного строительства, выполнены в пятне застройки старых объектов капитального строительства. Проект выполнен с учётом всех требуемых высотных ограничений для данной территории. Перед началом проектирования был проведен ландшафтный анализ территории и проведены все проектно-изыскательские работы», — рассказала собеседница агентства.

Татарстанский проект в Форосе разрабатывался с помощью BIM технологии: трехмерного моделирования с применением цифровых прототипов реальных объектов. В строительстве использовались высокотехнологичные материалы, а концептуальный интерьер объектов создавался с учетом вкусов детей и, прежде всего, направлен на комфортное проживание, обучение и отдых молодежи.

«Первую очередь строительства планируется сдать до конца текущего года, вторую — к июню 2022-го. В рамках первой очереди возведены многофункциональный спортивный комплекс, клуб, столовая на 225 детей и 11 вожатых, спальный корпус для детей. Также активно благоустраивается прилегающая территория и проводится подготовка ко второй очереди. В рамках второй очереди появится бассейн и еще один спальный корпус», — уточнила Кира Маслова.

Спорткомплекс рассчитан для занятий бадминтоном, волейболом, баскетболом, хореографией. Зал оборудован канатами, кольцами, шведскими стенками, татами, раздевалками, скалодромом. Здесь также расположен медицинский пункт, есть возможность установки мобильной сцены.

История с деревьями оказалась совсем не про природу

Внимание к застройке Форосского парка сразу привлекло видеообращение местных жителей к Президенту РФ, которые пожаловались на незаконную вырубку деревьев. Однако история с деревьями оказалась совсем не про природу.

Местное население Фороса составляет 1,5 тыс. человек. Основной заработок — аренда недвижимости, стоимость которой в сезон начинается от 100 тысяч рублей за месяц. Именно поэтому местные опасаются, что застройка отелями или каким-либо другими объектами помешает их бизнесу.

«Конфликт с местными жителями вызван совокупностью факторов: один из них — слабая работа с населением на первом этапе, когда строительство еще не было начато. Было очень много вопросов к пересадке и сносу зелёных насаждений, но мы активно работаем в этом направлении. Так, Процент приживаемости пересажанных деревьев составил 85-90%. В марте была произведена высадка порядка 100 туй и кипарисов. Ведущие экологи также подтвердили, что ни одно краснокнижное дерево не пострадало в пятнах застройки», — рассказала собеседница медиахолдинга.

Уникальный парк в Форосе поддерживает парковое хозяйство, где круглосуточно задействованы 50 сотрудников, и санаторий «Форос». «Площадь строительства детского центра занимает 10% от парка. Со стороны застройщика детского оздоровительного комплекса „Ак Барс“ также вкладывается огромное количество усилий по сохранению и содержанию Форосского парка. Современный оздоровительный комплекс и обновленный парк поспособствуют туристической привлекательности южного побережья Крыма», — подытожила Кира Маслова.