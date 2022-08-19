Детская поликлиника в Дербышках готова почти наполовину

В казанском поселке Дербышки продолжают строить детскую поликлинику № 6. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«На данный момент строительные работы завершены на 40%. Рабочие закончили бетонирование стен и окон четырех этажей, гидроизоляцию и утепление стен фундамента. На 60% выполнена кирпичная кладка наружных стен и армирование. Продолжается прокладка внешних инженерных сетей», – уточнили в министерстве.

Возводят здание по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение».

Новое здание детской поликлиники № 6 будет четырехэтажным с техническим цокольным этажом. Общая площадь помещений составит почти 6,4 тысячи квадратных метров.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что эта поликлиника сможет принимать до 180 детей за смену, в учреждении будет работать около 245 сотрудников.

Напомним, что ориентировочный срок сдачи объекта – 2023 год.

В Минздраве РТ добавили, что на средства программы модернизации первичного звена здравоохранения в Татарстане строят врачебную амбулаторию в Куюках Пестречинского района, центр врача общей практики и детское отделение в Альметьевске, врачебную амбулаторию в селе Старый Кувак Лениногорского района и более 20 ФАПов.