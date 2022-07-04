Шестую детскую поликлинику в Дербышках планируют завершить в 2023 году

В Дербышках продолжается строительство шестой детской поликлиники. Об этом рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Казани.

Фото: пресс-служба Управления здравоохранения Казани

«На сегодняшний день завершается возведение третьего этажа, ведутся отделочные работы на цокольном этаже здания», – рассказали в горздраве.

На днях руководитель исполнительного комитета Казани Рустем Гафаров ознакомился с ходом строительных работ.

Фото: пресс-служба Управления здравоохранения Казани

В горздраве Казани рассказали «Татар-информу», что ориентировочный срок сдачи объекта – 2023 год.

Строительство шестой поликлиники ведется по программе модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение», который реализуется в стране по указу Президента РФ Владимира Путина.