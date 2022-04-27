Новая детская поликлиника в Дербышках откроется в следующем году

Фото: kzn.ru©

В Дербышках строится новая детская поликлиника. Она начнет работу в следующем году, сообщается на сайте мэрии Казани.

Филиал детской поликлиники №6 возводит ООО «Алтын Групп». Гендиректор подрядной организации Марат Сафин объяснил, что проект предполагает возведение 5-этажного здания (4 лечебных этажа и один технический). Его общая площадь составит почти 6,4 тыс. кв.м.

Предполагается, что поликлиника сможет принимать до 180 детей за смену. В медицинском учреждении будет работать около 245 сотрудников – педиатры и врачи узкого профиля.

Фото: kzn.ru©

На сегодня строители подготовили котлован, перенесли сети водопровода и залили монолитную плиту фундамента.

На базе поликлиники планируется открыть долгожданный травматологический пункт, который сможет обслуживать детей, проживающих не только в Дербышках, но и в соседних жилых массивах.

Кроме того, в поликлинике будет инфекционный блок (фильтр и инфекционное отделение), лаборатория, а также дневной стационар, который сможет принимать порядка 15 детей в день.

Проект предполагает разделение поликлиники на блоки, чтобы пациенты не скапливались на одном этаже. На первом этаже поликлиники рядом с входной группой будет располагаться диагностическое отделение, на другом этаже будут работать педиатры, а на верхних этажах – специалисты узкого профиля. Кроме того, в здании предусмотрены комфортные зоны ожидания для пациентов и их родителей и кафе.

Строительство поликлиники ведется по национальному проекту «Здравоохранение». Сдать объект планируют в первом квартале 2023 года.