Дети мобилизованных зеленодольцев посетят все новогодние мероприятия бесплатно

Для детей мобилизованных жителей Зеленодольского района Татарстана организуют праздничную елку с вручением подарков. Кроме того, ребята смогут посещать все новогодние мероприятия совершенно бесплатно.

В течение новогодних каникул будут проводиться игровые мероприятия в парках, скверах для детей и взрослых, открыт ледовый каток. Также у центральной елки начнет работу дом Деда Мороза, где каждый желающий сможет спеть песню или рассказать стих и получить подарок.

Глава района, мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев предложил провести мероприятия под лозунгом «Новый год — праздник с семьей и близкими».

«В первую очередь, организовать детские ёлки и костюмированные представления в учреждениях образования и культуры. При формировании сценариев использовать героев народных сказок и фольклора народов, проживающих на территории России и Татарстана», — поручил Афанасьев.

Подготовка к празднованию Нового года в Зеленодольске началась сегодня. Главную ёлку города начнут устанавливать и наряжать уже на этой неделе. Как рассказали «Татар-информу» в администрации, новогодний символ появится на стадионе «Авангард».

Бюджет новогодних мероприятий не будет увеличен по сравнению с прошлым годом. Городские улицы украсят в традициях Зеленодольска. В прошлом году район стал победителем республиканского конкурса среди муниципальных образований на лучшее новогоднее мероприятие и праздничное оформление. Помимо элементов декораций, закупленных в прошлые годы, будет использовано и денежное поощрение за победу в конкурсе.

В новогоднюю ночь для зеленодольцев состоится праздничная программа в парке «Авангард», озарит ли небо яркий салют — пока не подтверждено.

На прошедшем совещании в субботу Президент Татарстана Рустам Минниханов озвучил позицию республики по поводу празднования и оформления Нового года. В столице Татарстана установят столько же новогодних иллюминаций, однако при этом средства из бюджета города тратить не будут. Руководитель также поручил особое внимание при подготовке к новогодним мероприятиям уделить детям участников военной спецоперации — их по его поручению пригласят в Казанский Кремль на театрализованные представления, а также на республиканскую елку в «Татнефть Арену».