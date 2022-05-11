Дети из Мариуполя отдохнут в оздоровительных лагерях Челнов

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил рассказать родителям детей, прибывших из Мариуполя, о летнем отдыхе в детских оздоровительных лагерях Автограда.

Градоначальник убежден, что дети из Мариуполя смогут отдохнуть в загородных лагерях, если родителям показать условия размещения в них.

«Дети в лагерях будут в комфорте, они должны быть в детской среде. Они восемь лет жили под пулями и бомбами, они должны жить под мирным небом. У нас в Челнах так. На эту категорию детишек особое внимание, они должны размещаться на тех же условиях, что и юные жители Челнов», — сказал Магдеев на аппаратном совещании.

В Автоград из Мариуполя прибыли 54 ребенка. Возможно, по словам мэра, часть из них уехали вместе со своими родителями в другие города. Путевки получат все оставшиеся дети, у которых будет желание отдохнуть в лагере.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Магдеев поручил создать достойные условия для вынужденных переселенцев, которые прибыли в город 1 апреля.