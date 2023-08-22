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Дети из 11 стран приняли участие во флешмобе в честь Дня флага России в Иннополисе
Сегодня в Иннополисе прошел флешмоб по созданию картины в цветах Государственного флага Российской Федерации в рамках Молодежного международного молодежного лагеря «Друзья». В акции приняли участие около 200 детей и подростков из России и еще десяти стран: Бразилии, Венесуэлы, ЮАР, Индонезии, Алжира, Малайзии, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Ирана.
Участники форума окрасили в бело-сине-красные цвета ладони и оставили отпечатки на картине.
«Гости из зарубежных стран познакомились с символикой России и историей ее возникновения, а затем сами создали триптих — картину из трёх частей, объединенных общей идеей. В данном случае отпечатками своих ладоней подростки изобразили струящийся в небе Российский флаг. Теперь эта картина — символ дружбы народов всего мира», — рассказала начальник функционального отдела, куратор летнего отдыха в команде «Движения Первых» РТ Елена Шашина.
Отметим, смена первого в России Международного молодежного лагеря «Друзья» объявлена тематической и проходит сразу по четырем направлениям: культура, искусство, дипломатия, медиа и туризм.
Участники послушают интерактивные лекции и лекции в формате TEDх по всем трекам, научатся основам блогинга, копирайтинга, медиапродакшна, фотографии и SMM, поучаствуют в культурном воркшопе и местной Спартакиаде, побывают на экскурсиях по Казани, Иннополису и другим знаменательным местам республики.
День государственного флага был установлен в 1994 году указом Президента РФ и отмечается 22 августа, ранее с праздником поздравил Президент Владимир Путин, а Раис РТ Рустам Минниханов опубликовал видеоролик.
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