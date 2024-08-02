Дети бойцов СВО из Альметьевска побывали в развлекательном центре

В Альметьевске продолжается активная поддержка семей участников специальной военной операции. С июля прошлого года принимает в ней участие и Центр психологической помощи «Нур».

В этом сезоне планируется провести два летних интенсива для детей. Нововведением 2024 года станут выезды в различные локации города.

Как рассказали «Татар-инфому» в пресс-службе Альметьевского района, на днях 20 детей вместе со специалистами «Нура» посетили развлекательный центр «Бушидо Парк». Каждое такое мероприятие сопровождается прогулками по городу и самостоятельным прокладыванием маршрутов к интересным объектам.

Особое внимание в районе уделяется процессу социальной реабилитации бойцов после СВО, а также сопровождению семей, члены которых проходят службу по мобилизации и по контракту. С начала 2024 года Центр «Нур» охватил психологическим сопровождением около 500 человек. Во многом это произошло благодаря реализации грантового проекта Министерства по делам молодежи РТ «Счастливы вместе».

В рамках грантового проекта родственники военных смогли получить более 700 услуг, направленных на снятие тревожности, улучшение психологического здоровья. Этот проект направлен на повышение уровня адаптации и социализации семей военных с использованием психологических практик, развитие и обучение навыкам осознанного образа жизни, техникам мягкого управления собственными мыслями, техникам работы с навязчивыми мыслями, формирование индивидуальных точек опоры.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что военнослужащий из Альметьевского района получил награду за спасение бойцов.

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.