Дети бойцов СВО из Альметьевска отдохнут в челнинском лагере «Саулык»

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ

Сегодня 60 детей участников специальной военной операции из Альметьевска отправились в оздоровительный лагерь «Саулык», который находится в Набережных Челнах. Смена продлится до 28 ноября.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, в Альметьевске оказывается регулярная поддержка семьям военнослужащих, одна из последних — путевки для детей в возрасте от 7 до 15 лет. Следующая смена стартует 2 декабря.

«Дети смогут не только отдохнуть, но и укрепить здоровье, получить массу положительных эмоций и зарядиться энергией. В лагере организован процесс обучения по школьной программе, творческие мастер-классы, спортивные и досуговые мероприятия, прогулки на свежем воздухе и дискотеки. В лагере организовано проживание, полноценное питание, обучение и оздоровление», — отметили в администрации.

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