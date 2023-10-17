Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Дети Альметьевска нарисовали рисунки и написали письма бойцам СВО
Сегодня в Альметьевске состоялось мероприятие в рамках марафона «ВСЕ СВОИ». Дети и школьники приняли активное участие в этой инициативе, выразив свою поддержку военнослужащим.
Так, в детском саду № 2 «Планета детства» малыши с большим энтузиазмом рисовали красочные и яркие рисунки, посвященные героям. Маленькие художники с особым вниманием изображали символику, отражающую мужество и силу бойцов.
В школе № 25 им. 70-летия нефти Татарстана ребята написали трогательные письма для военнослужащих. В каждом слове было заметно искреннее желание поддержать и поблагодарить бойцов за смелость и самоотверженность. Все ребята показали, что даже в таком юном возрасте они способны понять и ценить подвиги защитников.
Их рисунки и письма станут подарком для бойцов, вносящих огромный вклад в обеспечение безопасности нашей Родины.
Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон будет длиться целый день с 10.00 до 22.00 часов. Все желающие смогут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.
Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.
Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»