Дети Альметьевска нарисовали рисунки и написали письма бойцам СВО

Сегодня в Альметьевске состоялось мероприятие в рамках марафона «ВСЕ СВОИ». Дети и школьники приняли активное участие в этой инициативе, выразив свою поддержку военнослужащим.

Так, в детском саду № 2 «Планета детства» малыши с большим энтузиазмом рисовали красочные и яркие рисунки, посвященные героям. Маленькие художники с особым вниманием изображали символику, отражающую мужество и силу бойцов.

В школе № 25 им. 70-летия нефти Татарстана ребята написали трогательные письма для военнослужащих. В каждом слове было заметно искреннее желание поддержать и поблагодарить бойцов за смелость и самоотверженность. Все ребята показали, что даже в таком юном возрасте они способны понять и ценить подвиги защитников.

Их рисунки и письма станут подарком для бойцов, вносящих огромный вклад в обеспечение безопасности нашей Родины.

Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон будет длиться целый день с 10.00 до 22.00 часов. Все желающие смогут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.

Специальная военная операция проводится с 24 февраля прошлого года. Президент России Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.