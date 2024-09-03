Детей бойцов СВО из Актанышского района поздравили с началом учебного года

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Руководство республики и района поздравило детей бойцов спецоперации из Актанышского района с началом учебного года. Глава Актанышского района Ленар Зарипов и депутат Государственного Совета РТ Альберт Хабибуллин встретились с детьми, чьи отцы погибли, выполняя свой воинский долг.

Житель села Актаныш Динар Мухаметшин учится в Актанышской средней школе №1. Юноша в этом году пошел в 9-й класс. Он принял поздравления от почетных гостей.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

С новым учебным годом поздравили и Адилю Мустафину. Ее отец — Ильдус Мустафин — уроженец села Актаныш. В настоящее время Адиля учится в первой школе, где получал образование и ее отец.

В 2003-2005 годах Ильдус проходил военную службу в армии. 15 сентября 2023 года подписал контракт и отправился в зону СВО. К сожалению, Ильдус Мустафин погиб при выполнении воинского долга 21 января 2024 года. Посмертно награжден орденом Мужества.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В настоящее время Адиля с матерью Альбиной живут вдвоем. Чистая, ухоженная квартира со всеми удобствами говорит о том, что в этой семье все в порядке.

Камиля и Алина Латыповы тоже гордятся сильным духом своего отца, переживают горечь утраты вместе с мамой Алсу, во всем помогая и поддерживая ее. Новый учебный год они встретили в хорошем настроении, в белоснежных бантиках, в красивой школьной форме.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Отец Камили и Алины Фанис Латыпов ушел на спецоперацию с предприятия «Актанышский хлебоприем». 15 сентября 2023 года Фанис подписал контракт о прохождении военной службы. Служил во 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа в 30-й отдельной мотострелковой бригаде. 11 марта этого года в ожесточенных боях за Авдеевку Фанис погиб.

Ленар Зарипов, общаясь с детьми и их близкими, отмечал героизм их отцов, велел с раннего детства хорошо учиться в школе, прислушиваться к словам матерей.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

«Семьи наших героев в специальной военной операции всегда на наших глазах. Не только в праздники. Постоянно оказываем помощь. Подвиги наших ребят не должны быть забыты. Нашей стране нужен мир. Пусть дети не увидят войны!» — отметил глава района.

В поздравительных мероприятиях приняли участие замруководителя исполнительного комитета района по социальным вопросам Дильбар Анварова, координатор Всероссийского фонда защиты Отечества в Актанышском районе Ландыш Бариева.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.