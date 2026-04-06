Десятка сильнейших: кто входит в топ молочного животноводства Татарстана

Татарстан – лидер молочного животноводства в России. В прошлом году производство в республике достигло 2,37 млн тонн. За этими цифрами – системная политика, масштабные инвестиции и эффективные производители. Кто формирует рынок и за счет чего регион удерживает лидерство – в материале «Татар-информа».





Лидерство, выстроенное годами

Татарстан – № 1 в российском молочном животноводстве. По итогам 2025 года в республике произведено 2,37 млн тонн молока – это, по данным Национального союза производителей молока «Союзмолоко», около 7% общероссийского объема по всем категориям хозяйств. Прирост к 2024 году составил 3,6% (82 тыс. тонн), что существенно выше средних показателей по стране.

Татарстан сохраняет лидерство в молочном животноводстве и в 2026 году: по итогам января – февраля в республике произведено 285,3 тыс. тонн молока – на 7,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За этими цифрами многолетняя планомерная работа. Еще в начале 2010-х руководство республики определило молочное животноводство как стратегический приоритет, сделав ставку на строительство современных комплексов, развитие кормовой базы и поддержку сельских территорий.

«Молочное животноводство было и останется для Татарстана стратегическим направлением. Мы видим молоко как основной источник дохода как крупных хозяйств, так и личных подворий. В связи с этим надо выстроить работу так, чтобы молочное животноводство оставалось у нас в приоритете», – отмечал еще в 2013 году Раис Татарстана Рустам Минниханов, после чего неоднократно повторял свою мысль. А в 2018 году он поручил увеличить производства молока до 2 млн тонн к 2020 году.

Лидеры молочного производства: кто вошел в топ-10

За годы развития в республике сформировался устойчивый пул самых результативных производителей молока. По итогам 2025 года десятка крупнейших игроков демонстрирует внушительные объемы и высокую концентрацию поголовья. Топ-10 «Татар-информу» предоставили в Минсельхозе республики.

Безусловным лидером молочного животноводства Татарстана остается АПК «Продпрограмма» из Мамадышского района. Предприятие, содержащее 13,5 тыс. голов, по итогам года вышло на показатель 102,6 тыс. тонн молока – 4,28% от общего объема производства в республике. Это крупнейший игрок не только по валовому надою, но и по масштабам поголовья. За успехами хозяйства стоит Рифат Мутигуллин, которому принадлежит и ООО «РТ «Агро», выпускающее мясную продукцию под известной торговой маркой «Родные места».

Вторую позицию занимает «Камский Бекон» из Мензелинского района. При поголовье 10,2 тыс. коров предприятие произвело 83,7 тыс. тонн молока, обеспечив 3,49% республиканского объема. 99,9% компании принадлежит председателю правления АКИБАНКа Ильдару Галяутдинову, его сестре Эльзе – 0,1%.

Замыкает тройку лидеров ООО «Вахитово» в Кукморском районе с показателем 52,1 тыс. тонн и долей 2,17% при стаде в 6,2 тыс. голов. Хозяйство принадлежит Нафику Хусаинову, который начинал свою карьеру разнорабочим колхоза им. Вахитова.

Четвертое место удерживает АО «Красный Восток-Агро» в Алькеевском районе. Предприятие с поголовьем 5,8 тыс. голов надоило 45,2 тыс. тонн молока – 1,88% от общего объема. Это часть группы «Красный Восток» депутата Казгордумы Аделя Хайруллина – сына погибшего в 2020 году в авиакатастрофе депутата Госдумы от Татарстана Айрата Хайруллина.

Следом идет «Северная Нива Татарстан» из Бугульминского района (5,2 тыс. голов, 43,4 тыс. тонн, доля 1,81%). Принадлежит федеральной ГК «ЭкоНива» Штефана Дюрра – известного российского бизнесмена с немецкими корнями. Его группа, которая была основана в Бугульме в 1994 году, сегодня один из крупнейших производителей сырого молока в России.

Шестую строчку занимает «Союз Агро» из Азнакаевского района – 4,9 тыс. голов и 38,2 тыс. тонн молока (1,59%). Капитал агрохолдинга оформлен на ООО «Агросоюзинвест» (99,14% владения) и НАО «Трайс» (0,86%). Гульназ Миннеханова руководит обеими компаниями.

На седьмой позиции расположилось ООО «ПМК» Константина Маковеева из Сабинского района, поголовье составляет 4,5 тыс. голов, а валовой надой достиг 33,6 тыс. тонн (доля 1,4%).

Восьмое место – у второй площадки «Красный Восток-Агро» в Зеленодольском районе (4 тыс. голов, 31 тыс. тонн, 1,29%).

Девятым стал «Август-Муслюм» из Муслюмовского района (3,7 тыс. голов, 28,4 тыс. тонн, 1,18%). 99,9% компании принадлежат ООО УК «Август-Агро» – одному из крупнейших владельцев сельскохозяйственной земли в России.

Замыкает десятку агрофирма «Азнакай» с поголовьем 3,5 тыс. голов и надоем 26,3 тыс. тонн, что составляет 1,1% от общего объема. Входит в состав АО «Холдинг «Агросила» Ильшата Фардиева – экс-министра энергетики Татарстана и генерального директора ОАО «Сетевая компания».

На долю десяти крупнейших производителей приходится более 20% всего молока в Татарстане. Это говорит о том, что отрасль во многом сосредоточена у крупных игроков, которые играют ключевую роль в обеспечении региона молочной продукцией.

В 2025 году в Татарстане ввели в эксплуатацию 18 молочных комплексов общей вместимостью более 10 тыс. голов

Где и какие молочные проекты строят в Татарстане

В 2025 году в Татарстане ввели в эксплуатацию 18 молочных комплексов общей вместимостью более 10 тыс. голов, сообщил на итоговой коллегии министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

Отрасль продолжает наращивать обороты: в ближайшие годы регион усилит позиции за счет новых крупных проектов. Рассказываем о ключевых из них.

Мамадышский район

В Мамадышском районе Татарстана планируется строительство животноводческого комплекса молочного направления на 10,5 тыс. голов КРС. Проект будет реализован вблизи села Тавели, инвестором выступает ООО «Милк Ингредиентс», входящее в бизнес Рифата Мутигуллина.

Объем вложений оценивается почти в 10,7 млрд рублей, из которых 7,95 млрд – привлеченные средства.

Проектная мощность комплекса – до 96 тыс. тонн сырого молока в год и 1,7 тыс. тонн мяса КРС в живом весе.

Бугульминский район

«Эконива» в Бугульминском районе реализует комплексный инвестиционный проект, включающий строительство двух животноводческих комплексов, станции быков на 200 производителей (с площадкой на 500 голов для выращивания), селекционно-генетического центра (на 500 телок-доноров и 500 мест для выращивания) и завода по переработке молока мощностью до 1 тыс. тонн в сутки.

Проект предполагает развитие полного цикла – от племенной базы до переработки и потенциально экспорта продукции.

Первый комплекс «Спасское» на 3,8 тыс. фуражных коров с площадкой для выращивания 5,1 тыс. голов КРС планируется построить в 2026–2027 годах. Аналогичный по поголовью комплекс «Надеждино» и молочный завод должны быть введены в 2029 году.

Агрызский район

В селе Кадыбаш Агрызского района Николай Собин – экс-глава Министерства сельского хозяйства Удмуртии – планирует строительство животноводческого комплекса на 18 тыс. голов крупного рогатого скота.

Инвестором выступает ООО «Собинагро Агрыз». В настоящее время ведется оформление земельных участков под реализацию проекта.

Предварительная стоимость оценивается в 6 млрд рублей, сроки реализации – 2026–2028 годы.

После выхода на проектную мощность ожидается производство до 150 тонн молока в сутки.

Арский район

В Арском районе реализуется инвестиционный проект по строительству молочного комплекса ООО «СХП «Молочное объединение Вамин» стоимостью 5,4 млрд рублей. Проект связан с бизнесом Минтимера Мингазова.

Комплекс рассчитан более чем на 5 тыс. голов КРС, проектная мощность – 55 тыс. тонн молока в год. Срок реализации – до конца 2027 года, на текущий момент закуплено 1,6 тыс. племенных нетелей.

Параллельно в районе планируется строительство еще 10 молочных комплексов с совокупным объемом инвестиций свыше 4 млрд рублей. Реализация всех проектов намечена до конца 2027 года, среди инвесторов – агрофирмы «Кишет», «Ватан», «Кырлай», «Казанка», «Игенче», «Заря», «Ашыт», «Байрак», «Возрождение» и другие.

Сармановский район

В Сармановском районе Татарстана холдинг «АГРОСИЛА» реализует проект животноводческого комплекса на 4 тыс. дойных коров.

Первая очередь введена в 2024 году, инвестиции составили около 2,1 млрд рублей. Сейчас на площадке содержится 2,8 тыс. голов КРС, производство достигло 46 тыс. тонн молока в год.

Общий объем инвестиций оценивается примерно в 4 млрд рублей.

Вторая очередь, предусматривающая доведение мощности до проектных показателей, в прошлом году была приостановлена из-за роста стоимости заемного финансирования. Однако проект есть в инвестиционном меморандуме РТ и обозначен как приоритетный.

Атнинский район

Атнинский район считается самым «молочным» в республике. В хозяйствах района содержится 36 тыс. голов крупного рогатого скота, из которых 12 тыс. – дойные коровы.

Крупнейшие предприятия района – СХПК «Тан», ООО «Тукаевский» и ООО «Шахтер». Они приступили к строительству молочных комплексов на 3 тысячи голов каждое.

Мензелинский район

В Мензелинском районе Татарстана планируют построить молочно-товарный комплекс на 3 тыс. коров.

Проект реализует ООО «Камский бекон» в Коноваловском сельском поселении. Компания намерена увеличить общее поголовье молочного стада до 10 тыс. голов.

На это направят более 2,5 млрд рублей.

Тюлячинский район

В Тюлячинском районе Татарстана планируется строительство молочно-товарной фермы на 1 тыс. голов дойного стада.

Проект будет реализован вблизи села Балыклы, инвестором выступает АО «Алан».

Кукморский район

В Кукморском районе Татарстана планируется строительство молочно-товарной фермы на 1 006 ското-мест дойного стада.

Проект будет реализован вблизи деревни Трыш, инвестором выступает ООО «Вахитов».

Рецепт успеха: внимание к деталям и инвестиции

Лидерство Татарстана в производстве молока, по мнению председателя Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана Камияра Байтемирова, объясняется не только масштабными инвестициями, но и вниманием к деталям.

«Республика многие годы уделяла и уделяет свое время производству молока. Но молоко само по себе не появляется со склада, для этого надо вырастить корову. Вы знаете, что корова станет коровой только почти через 2,5 года после рождения? Все это время нужно к ней внимательно относиться», – пояснил Байтемиров.

Он обратил внимание на разницу в подходе к животноводству в крупных агрохолдингах и малых формах хозяйствования. «Срок службы» коровы в агрохолдингах, по его словам, исчисляется тремя-четырьмя годами. У фермеров и в личных подсобных хозяйствах этот срок в два-три раза больше.

«Поэтому где будет рентабельность выше – у агрохолдинга или у фермера? Конечно, у фермеров», – считает Байтемиров. Он добавил, что руководство республики как раз способствует развитию ферм.

Кроме того, успехи Татарстана связаны с качеством кормов. Ярким примером Байтемиров назвал Кукморский район, который входит в число лидеров по производству молока.

«Кормить корову надо не только сеном и фуражом, необходимы сбалансированные корма. В этом плане Кукморский район стал пионером, выступил с инициативой построить кормоцеха», – отметил глава ассоциации.

По его словам, результат зависит и от человеческого фактора:

«Конечно, важен хозяин стада. Он должен не только доброжелательно относиться к животным, но и создавать условия, чтобы корова полностью себя проявила по продуктивности молока».

«Результат кратно выше среднего»

Федеральные эксперты высоко оценили результаты Татарстана. Председатель Совета Молочного союза России Людмила Маницкая назвала рост в 3,6% «результатом, который кратно выше среднего». По ее словам, республика входит в пятерку регионов-локомотивов (вместе с Удмуртией, Пензенской, Калужской и Вологодской областями), которые вытягивают общероссийскую статистику на фоне общей стагнации отрасли.

«Татарстан демонстрирует именно тот путь, который нам нужен: не рекорды ради рекордов, а стабильный, прогнозируемый рост. Это путь, когда высокая продуктивность идет рука об руку с сохранением поголовья, с развитием кормовой базы и поддержкой сельских территорий», – сказала она в разговоре с «Татар-информом».

7% от общероссийской доли производства подтверждают лидерские позиции Татарстана в отрасли, уверены в Национальном союзе производителей молока («Союзмолоко»).

«Этот результат обеспечен комплексом факторов, среди которых ключевую роль сыграли инвестиции в модернизацию и новое строительство. <…> Дополнительный импульс обеспечила цифровизация – системы управления стадом внедрены в 188 хозяйствах, где производится 79% молока, а средняя продуктивность превысила 8,8 тыс. кг на корову, прибавив 556 кг за год», – сказали в пресс-службе Союза.

Продуктивность дойного стада в 8830 кг на корову в Татарстане значительно выше среднероссийского показателя по сельхозорганизациям (около 7100 кг). Маницкая назвала этот результат «крепким, уверенным, зрелым» и связала его с системной работой, которая ведется в регионе не один год.

Бывший заместитель министра сельского хозяйства РФ, доктор экономических наук Леонид Холод обратил внимание на историческую преемственность успехов республики.

«Татарстан вообще на фоне всей остальной России в сельскохозяйственном плане выглядит очень хорошо. В Российской Федерации в целом молока не хватает, а в Татарстане не только производится полностью по потребностям, еще и экспортируется за пределы региона», – указал он.

«Общий прирост в 0,5% – это не рост, а топтание на месте»

Пока отдельные регионы демонстрируют уверенный рост, общероссийская картина молочной отрасли выглядит куда более противоречивой – тут рост объемов производства составил 0,5%. Людмила Маницкая оценила итоги 2025 года по стране весьма негативно.

«Общий прирост в 0,5% – это не рост, это топтание на месте, замаскированное под устойчивость. Мы как отрасль фактически стоим. <…> Республика входит в пятерку локомотивов, которые вообще вытягивают нам эту скудную статистику. Пока одни вытягивают, другие, к сожалению, проваливаются. И этот дисбаланс – главная боль», – заявила глава Молочного союза.

К проблемам в «Союзмолоке» отнесли значительное сокращение инвестиционной активности и давление на рентабельность из-за роста себестоимости при корректировке закупочных цен. Маницкая добавила к этому списку катастрофическое сокращение поголовья: за год Россия потеряла 1 млн голов КРС и почти 300 тыс. коров.

«Поляризация нарастает, и это тревожный звонок. Мы потеряли 400 тыс. тонн в КФХ и ЛПХ. Люди уходят, потому что не выдерживают административного и ценового давления. Почти 75 тыс. сел – на грани исчезновения. Без людей не будет отрасли», – посетовала она.

В этих условиях эксперты видят главную задачу в сохранении инвестиционной активности и поддержке доходности малых и средних производителей. И здесь опыт Татарстана, где системная работа и региональные программы поддержки позволяют удерживать стабильный рост, становится ориентиром для всей страны.