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Депутаты внесли в Госдуму законопроект об отсрочке от призыва для отцов детей до 3 лет
В нижнюю палату парламента РФ внесли законопроект об отсрочке от призыва на службу в армию в случае, если у мужчины есть ребенок в возрасте до трех лет или несовершеннолетние дети-инвалиды. Авторами инициативы стали вице-спикер Госдумы, депутат фракции «Новые люди» Владислав Даванков и замруководителя этой фракции Сардана Авксентьева, сообщает ТАСС.
Сейчас в законе «О воинской обязанности и военной службе», куда предложено внести изменения, в статье 24 отсрочка предусмотрена для мужчин, которые воспитывают ребенка одни, без матери или имеют на попечении двух и более детей и ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет.
28 июля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко уточнила, что после повышения предельного призывного возраста для службы в армиии все существующие отсрочки продолжат действовать. По словам замминистра обороны России Николая Панкова под призыв в 2024 году также не попадут лица, достигшие 27 лет в этом году.
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