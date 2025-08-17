Депутаты предложили изменить подход к проверке домашних заданий в школах

В Госдуме предложили создать типовое положение о домашнем задании с едиными требованиями для всех школ. В нем определят предметы, по которым необходимо делать домашнюю работу. Также новая система исключит формальный подход к содержанию и объему «домашки», пишет РБК.

Ранее председатель ГД Вячеслав Володин сообщал, что в связи с высокой нагрузкой на учеников в обществе выступили за отмену д/з. Однако, по словам председателя комитета по просвещению Ирины Белых, совсем не задавать работу на дом нельзя, поскольку на некоторых предметах надо обязательно проделать дополнительную подготовку. Такая «домашка» поможет развить, например, творческие способности детей.

«Ну как, например, можно прочесть на уроке «Войну и мир»?» – привела пример Былых.

Она напомнила, что домашние задания задают, чтобы закрепить полученные знания и продвинуться вперед.

Также, по ее мнению, чтобы дети не использовали искусственный интеллект при выполнении домашнего задания, надо просить их объяснить, как они выполняли ту или иную работу дома. Иными словами, следует минимизировать письменную «домашку» и оставить устную, которая проверяется в ходе разговора учителя с учениками, резюмировала депутат.