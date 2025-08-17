В Госдуме назвали способ защитить русских женщин от насилия со стороны мигрантов

Чтобы защитить русских женщин от насильственных действий со стороны мигрантов, необходимо ужесточить ответственность за такие преступления и собирать генетический материал у иностранцев при въезде в Россию. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Матвеев, чьи слова приводит «Газета.Ru».

Он отметил, что мигранты насилуют русских женщин из-за презрения к ним и уровня своей культуры.

«Очень много мигрантов, которые совершают половые преступления против женщин и детей в России, имеют семьи… Преступления они совершают из-за своего уровня культуры и презрения к местному населению, в частности, к российским женщинам. Решение этой проблемы — только ужесточение ответственности и… введение отбора генетических материалов у всех въезжающих в страну иностранцев, в частности, мужчин», — сказал парламентарий.

Матвеев также добавил, что множество мигрантов, живущих в России, вовсе не работают, а их дети «предоставлены сами себе». Как следствие, из-за этого в нашей стране растет криминал.