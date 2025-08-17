С 1 сентября некоторым россиянам начнут блокировать деньги на сим-карте

С 1 сентября 2025 года деньги на счете сим-карты могут заблокировать, если следователь заподозрит, что деньги на балансе мобильного телефона использовали при совершении преступления. Об этом сообщил гендиректор юрфирмы «Афонин, Божор и партнеры» Михаил Божор, чьи слова приводит РБК.

Напомним, что с первого календарного дня осени начнет действовать закон, согласно которому операторы связи не смогут возвращать абонентам деньги, которые зачислены на их счет в качестве аванса (предоплаты за услуги связи), если эти средства попали под арест (№ 280-ФЗ от 31 июля 2025 года «О внесении изменения в статью 54 Федерального закона «О связи»).

Поправки внесли, чтобы повысить оперативность и эффективность противодействия преступлениям, связанным с кражей или выводом денег. Однако гражданам, чья мобильная связь не задействована в преступных схемах, блокировка не грозит.

Как отметил Божор, следователь в случае возникновения подозрений имеет право заблокировать только ту сумму средств на балансе, которая связана с совершением преступления и указана в постановлении следователя.

Эксперт портала «Моифинансы.рф» Мария Иваткина добавила, что новый закон коснется в первую очередь тех, кто получает денежные переводы на свой номер телефона (особенно от неизвестных лиц, юрлиц, ИП в крупных суммах). Пример: человеку сначала приходит на номер 30 тыс. рублей, хотя услуги связи стоят 1 тыс. в месяц. В данном случае следователи могут что-то заподозрить, ведь неизвестный оплатил абоненту сотовые услуги на 2,5 года вперед.