Депутаты Госсовета РТ ознакомились с результатами благоустройства двора в Чистополе

С ходом реализации республиканской программы «Наш двор» ознакомились сегодня депутаты Госсовета РТ. Члены Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию осмотрели придомовую территорию домов №7, 9, 11 по ул. Циолковского в Чистополе.

На придомовой территории проводился ремонт асфальтобетонного покрытия, тротуара. Были установлены сети наружного освещения, спортивное оборудование. Также были оборудованы дополнительные парковочные места площадью 1292 квадратных метра. Во дворе установлены 18 скамеек и столько же урн для мусора. На сегодня работы во дворе на ул.Циолковского завершены на 99%. Общая стоимость работ составила почти 18,3 млн рублей.

Председатель профильного комитета Роман Тыгин подчеркнул, что план благоустройства дворовой территории обсуждался с местными жителями. Их пожелания были максимально учтены.

Программа по благоустройству дворов инициирована в 2020 году Президентом РТ Рустамом Миннихановым. Аналогов этого проекта нет ни в одном из соседних регионов России. Предполагается, что за пять лет по программе будут отремонтированы более 6,9 тыс. дворов республики.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что в текущем году по республиканской программе «Наш двор» планируется отремонтировать 1074 придомовые территории, в том числе 49 — в Чистополе.