В Чистополе по программе «Наш двор» благоустроят 49 придомовых территорий

В 2021 году по республиканской программе «Наш двор» в Чистополе благоустроят 49 придомовых территорий. В прошлом году были обновлены 28 дворов. Об этом сообщает «Чистополь-информ».

В список благоустройства в первую очередь попадают придомовые территории, в которых давно не проводился ремонт. «При этом учитываются обращения горожан», — отметил заместитель руководителя городского исполкома Фарход Садиков.

Перед началом ремонта в Чистополе состоялись обсуждения проектов благоустройства дворов, вошедших в программу «Наш двор» на 2021 год. В ходе обсуждений жители высказывали пожелания и предлагали свое видение нового облика их двора.

На данный момент работы стартовали в пяти дворах многоквартирных домов по улицам Полющенкова (дом №18), Циолковского (№10, 12, 16) и Полющенкова (№2). Специалисты отремонтируют дороги и тротуары, наладят наружное освещение, установят скамейки и урны, а также детские площадки с песчаным покрытием, разместят площадки для твердых коммунальных отходов и частично озеленят дворы.

Перед началом работ в каждом дворе размещаются паспорта объектов с согласованным планом-схемой благоустройства. Жители дворов смогут лично контролировать выполнение работ, звонить по телефону горячей линии +7(800)275-20-20, а также оставлять свои комментарии на официальном портале программы.

Реализация программы рассчитана на пять лет — с 2020 по 2024 год. За это время в Чистопольском районе комплексно обновят почти 300 дворов.