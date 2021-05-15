Президент РТ поручил решить вопрос с некачественными поставками для программы «Наш двор»

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня на традиционном совещании в Доме Правительства региона поручил проработать вопрос с компаниями — поставщиками продукции для программы «Наш двор». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

О реализации программы «Наш двор» рассказала помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова. В частности, она назвала производителей, принимавших участие в поставках уличного оборудования в 2020 году и продемонстрировавших наиболее высокое качество изготовления. Все три фирмы заявлены для участия в программе и в 2021 году. Упомянуты оказались и производители, показавшие стабильный уровень качества с минимальным процентом брака.

Более подробно докладчик остановилась на предприятиях, которые в 2020 году поставляли продукцию для программы «Наш двор» и зарекомендовали себя как некачественные поставщики. Например, при поставках уличной мебели иногда были некачественно окрашены металлические элементы, началась их коррозия и так далее. Подобные случаи отмечены в Набережных Челнах, Заинском районе и некоторых других муниципалитетах.

В связи с этим Рустам Минниханов поручил проработать вопрос с компаниями-поставщиками. Речь в том числе шла о том, чтобы «устранить выявленные недочеты, обеспечить качественную работу и своевременную поставку оборудования, услуг».

При этом, согласно данным на 15 мая, по программе «Наш двор» начался ремонт 183 придомовых территорий (из 1074 запланированных на этот год), которые находятся в 28 муниципальных районах, отметила Фишман-Бекмамбетова.

Производившаяся с января 2021 года в Зеленодольском, Бугульминском и Лениногорском районах оценка лояльности граждан показала, что местные жители достаточно высоко оценивают реализацию программы «Наш двор» и характер откликов на их обращения, добавила помощник Президента РТ.