Депутаты Госсовета РТ оформили около 150 подписок на газеты и журналы для соцучреждений

В Госсовете Татарстана сегодня прошла благотворительная акция АО «Татмедиа» «Подари подписку». Депутаты оформили около 150 подписок на 13 изданий республиканских газет и журналов для социальных учреждений республики.

Акцию традиционно поддержал Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Глава парламента оформил подписку на первое полугодие 2022 года на пять изданий АО «Татмедиа» для Бавлинского дома-интерната для престарелых и инвалидов, который расположен в селе Крым-Сарай. Теперь пожилые люди смогут читать газеты «Ватаным Татарстан», «Республика Татарстан», «Шәһри Казан» и «Казанские ведомости», а также журнал «Сөембикә».

«Люди ждут. Да, есть телевидение, есть радио. Но то поколение, для которого я сегодня оформил подписку, – это люди старшего возраста, они как привыкли читать пахнущие краской газеты, так этим и живут. С удовольствием подписал. Они будут получать самые свежие новости Татарстана и будут этому радоваться», – поделился в беседе с журналистами Мухаметшин.

В преддверии Нового года стать участниками акции могут все желающие, оформив подписку в подарок на любое из изданий АО «Татмедиа». Проект уже не первый год поддерживают видные государственные и общественные деятели Татарстана.