Фарид Мухаметшин присоединился к благотворительной акции «Подари подписку»

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин традиционно присоединился к организованной АО «Татмедиа» благотворительной акции «Подари подписку».

«[Сохраняем] эту традицию ежегодно подписывать депутатами на закрепленные больницы, заведения здравоохранения, дома ветеранов, детские учреждения. Наши депутаты подписывают наши, республиканские средства массовой информации на русском и татарском языках», — заявил Мухаметшин журналистам.

«Знаете, люди ждут. Да, есть телевидение, да, есть радио. Но то поколение, для которого я сегодня подписал [на республиканские издания] Бавлинский дом престарелых… Там же люди старшего возраста, они как привыкли читать пахнущие краской газеты, так этим и живут», — подчеркнул политик.

«С удовольствием подписал. И я думаю, что они будут получать самые свежие новости Татарстана и будут этому радоваться», — заключил Фарид Мухаметшин.

Председатель Госсовета РТ оформил подписку на пять изданий АО «Татмедиа» для Бавлинского дома-интерната для престарелых и инвалидов, который расположен в селе Крым-Сарай, на первое полугодие 2022 года. Теперь живущие там пожилые люди смогут читать газеты «Ватаным Татарстан», «Республика Татарстан», «Шәһри Казан» и «Казанские ведомости», а также журнал «Сөембикә».