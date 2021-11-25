Издания «Татмедиа» бесплатно доставят в детдома и интернаты благодаря Госсовету РТ

Благотворительную акцию «Подари подписку» организовали сегодня сотрудники АО «Татмедиа» в здании Государственного Совета Татарстана. Депутаты оформляют подписку на газеты и журналы для социальных учреждений республики.

«Акция проходит несколько лет и уже стала традиционной. Депутаты каждое полугодие подписывают на газеты и журналы подшефные им социальные учреждения. Благодаря их поддержке республиканские издания, в том числе на татарском языке, получают воспитанники детских домов, жители домов-интернатов для престарелых и просто одинокие люди», — сказал генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Руководитель медиахолдинга отметил, что для воспитанников социальных учреждений акция «Подари подписку» — долгожданное мероприятие, поскольку они нуждаются в получении актуальной информации. «Поэтому депутаты, участвуя в такой социально значимой акции, делают очень большое дело. А сам проект с каждым годом становится всё более полезным», — подчеркнул Садыков.

Генеральный директор заметил, что в период пандемии возрос интерес к печатным средствам массовой информации, особенно у старшего поколения. Об этом свидетельствует рост тиражей и продаж газет и журналов.

В преддверии Нового года стать участниками акции могут все желающие, оформив подписку в подарок на любое из изданий АО «Татмедиа». Проект уже не первый год поддерживают видные государственные и общественные деятели Татарстана.