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Депутаты Госсовета оставили запись в книге соболезнований Генконсульства Ирана в Казани
Депутаты Госсовета Татарстана выразили соболезнования в связи с терактом в Иране. Парламентарии республики оставили запись в книге соболезнований Генерального консульства Ирана в Казани.
От имени Председателя Государственного Совета Фарида Мухаметшина, всего депутатского корпуса республики запись в книге соболезнований сделали председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин и зампредседателя Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Камиль Садриев.
«Депутаты Государственного Совета скорбят в связи с многочисленными жертвами и пострадавшими в результате террористического акта во время траурных мероприятий в городе Кермане. В эти трагические дни разделяем глубокое горе, постигшее народ Исламской республики, многие иранские семьи, потерявшие своих родных и близких. Надеемся на скорейшее выздоровление всех пострадавших», – говорится в тексте соболезнования.
Как ранее сообщал «Татар-информ», более ста человек погибли и еще 188 пострадали в результате двух взрывов у кладбища в иранском городе Керман, где похоронен генерал Касем Сулеймани. Теракт произошел 3 января.
Соболезнования Верховному руководителю Ирана Сейеду Али Хаменеи и Президенту Исламской республики Сейеду Эбрахиму Раиси в связи с трагическими последствиями террористического акта в Кермане выразил Президент России Владимир Путин.
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