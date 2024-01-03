Путин выразил соболезнования руководству Ирана после теракта в Кермане

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Верховному руководителю Ирана Сейеду Али Хаменеи и Президенту Исламской республики Сейеду Эбрахиму Раиси в связи с трагическими последствиями террористического акта в Кермане.

«Убийство мирных людей, посещавших кладбище, потрясает своей жестокостью и цинизмом», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Российский лидер попросил передать родным и близким погибших слова сочувствия и поддержки, а всем пострадавшим — пожелания скорейшего выздоровления.

Путин подчеркнул, что Россия решительно осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях, подтверждает приверженность бескомпромиссной борьбе с этим злом.

Ранее сообщалось, что более 100 человек погибли и еще 188 пострадали в результате двух взрывов у кладбища в городе Керман, где похоронен генерал Касем Сулеймани.