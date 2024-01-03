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Путин выразил соболезнования руководству Ирана после теракта в Кермане
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Верховному руководителю Ирана Сейеду Али Хаменеи и Президенту Исламской республики Сейеду Эбрахиму Раиси в связи с трагическими последствиями террористического акта в Кермане.
«Убийство мирных людей, посещавших кладбище, потрясает своей жестокостью и цинизмом», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
Российский лидер попросил передать родным и близким погибших слова сочувствия и поддержки, а всем пострадавшим — пожелания скорейшего выздоровления.
Путин подчеркнул, что Россия решительно осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях, подтверждает приверженность бескомпромиссной борьбе с этим злом.
Ранее сообщалось, что более 100 человек погибли и еще 188 пострадали в результате двух взрывов у кладбища в городе Керман, где похоронен генерал Касем Сулеймани.
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