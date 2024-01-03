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В Иране в результате теракта у кладбища погибло более 100 человек
Более ста человек погибли и еще 188 пострадали в результате двух взрывов у кладбища в иранском городе Керман, где похоронен генерал Касем Сулеймани. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.
Как сообщает ТАСС, взрывы произошли в годовщину гибели командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани во время церемонии, посвященной этому событию, на кладбище Голзар-е Шохада в провинции Керман.
По информации агентства Tasnim, первый взрыв прогремел в 700 метрах от могилы Сулеймани, второй – на расстоянии примерно 1 км от мемориала.
В настоящее время известно, что в результате взрывов погибли не менее 103 человек. Ведомство по чрезвычайным ситуациям Ирана сообщало, что среди жертв не менее шести детей. Пострадали, по предварительным данным, около 188 человек.
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