В Иране в результате теракта у кладбища погибло более 100 человек

Более ста человек погибли и еще 188 пострадали в результате двух взрывов у кладбища в иранском городе Керман, где похоронен генерал Касем Сулеймани. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

Как сообщает ТАСС, взрывы произошли в годовщину гибели командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани во время церемонии, посвященной этому событию, на кладбище Голзар-е Шохада в провинции Керман.

По информации агентства Tasnim, первый взрыв прогремел в 700 метрах от могилы Сулеймани, второй – на расстоянии примерно 1 км от мемориала.

В настоящее время известно, что в результате взрывов погибли не менее 103 человек. Ведомство по чрезвычайным ситуациям Ирана сообщало, что среди жертв не менее шести детей. Пострадали, по предварительным данным, около 188 человек.