Депутаты Госдумы предложили разрешить самозанятым продавать не свои товары

Депутаты Госдумы внесли законопроект, разрешающий продажу товаров не своего производства гражданам РФ, оформленным как самозанятые. По их мнению, это позволит предоставить более широкий выбор деятельности для лиц, которые платят налоги на профессиональный доход, сообщает РИА Новости.

«Законопроектом предлагается внести изменение, предусматривающее расширение перечня видов деятельности для лиц, перешедших на специальный налоговый режим и разрешение выставлять на продажу товар не своего производства на торговых площадках», – сказано в пояснительной записке.

Сейчас такие лица не имеют права перепродать чужой товар, за исключением продажи имущества, использовавшегося для личных, домашних и других подобных нужд. Этот запрет предлагается признать утратившим силу.

Авторы законопроекта напомнили, что Правительство РФ в прошлом году разрешило ввозить в Россию востребованные оригинальные товары иностранного производства без согласия правообладателей. Позже закон, разрешающий параллельный импорт, в июне 2022 года подписал Президент России Владимир Путин.