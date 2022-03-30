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Ру Тат
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Экономика
30 марта 2022  15:20

Правительство РФ разрешило ввозить зарубежные товары без разрешения правообладателя

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Правительство России легализовало параллельный импорт. Теперь в страну разрешен ввоз оригинальных иностранных товаров, без санкции правообладателя.

Послабление законодательства связано с необходимостью обеспечить внутренний рынок востребованными товарами. Также решение позволит стабилизировать цены на такие товары.

Перечень оригинальных товаров будет формировать Минпромторг. За основу министерство возьмет предложения федеральных ведомств.

На сайте Правительства РФ сообщается, что все товары из списков все равно будут проходить необходимые таможенные и контрольные процедуры. Кроме того, продукция будет подлежать гарантированному обслуживанию.

О легализации параллельного импорта в России активно говорят с 2018 года. В понедельник, 28 марта, Минпромторг РФ сообщил о разработке постановления, которое узаконит параллельный импорт. При этом в министерстве подчеркнули, что новая мера не станет легализацией контрафактной продукции.

#Правительство РФ #импорт
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