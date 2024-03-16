Депутаты Госдумы посещают избирательные участки Татарстана

Депутаты Госдумы от Татарстана, представляющие в нижней палате парламента страны «Единую Россию», посещают избирательные участки, расположенные в республике.

Так, Татьяна Ларионова накануне побывала в Спасском районе, где провела прием в местной общественной приемной партии, встретилась с родными погибших военнослужащих СВО, навестила многодетную семью, в которой растет девочка с ограниченными возможностями здоровья. Одним из основных пунктов посещений стал избирательный участок в Болгаре.

«Спасский район голосует активно и ответственно. На всех участках спокойная доброжелательная обстановка! Как всегда, самые активные избиратели – жители старшего возраста. Голосуют за достойное долголетие! Хороший отклик и на призыв «Всей семьей на выборы!». Голосуем за будущее детей и внуков! Голосуем за сильную страну!» – прокомментировала Ларионова.

Депутат Марат Нуриев второй день посещает избирательные участки Казани. В частности, он побывал на участках, расположенных в Ново-Савиновском районе.

«Продолжаю посещать избирательные участки своего округа. Для многих избирателей стало традицией посещение выборов всей семьей. Это важная часть и патриотического воспитания. Дети с детства видят пример родителей, что прививает у них ответственность и гражданскую позицию. От нашего с вами правильного выбора зависит будущее нашей великой страны. Каждый должен исполнить свой гражданский долг, прийти на выборы и проголосовать», – отметил он.

Первый зампред Комитета по малому и среднему предпринимательству Госдумы РФ Альфия Когогина вместет с коллегами – депутатами Госсовета республики Ильдаром Шамиловым и городского совета Маратом Мухамадеевым – ознакомились с работой избирательных участков в Набережных Челнах.

«Для меня, как депутата Госдумы, важно убедиться, что все конституционные права граждан при голосовании соблюдены. Активность граждан на участках высокая, люди с большим удовольствием выбирают Президента, голосуя за процветание страны», – рассказала она.

Депутаты убедились, что участки для голосования оснащены необходимым технологическим оборудованием, системами видеонаблюдения и видеофиксации.

«В зоне видеонаблюдения находятся места выдачи бюллетеней, кабинки и ящики для голосования, комплексы обработки избирательных бюллетеней, сейфы и другие места хранения избирательной документации, места перемещения бюллетеней в сейф-пакеты, их подсчета, а также место, где будет подписываться протокол об итогах голосования», – добавила она.

Илья Вольфсон объезжает избирательные площадки в округе. В первый день он побывал в Лаишевском районе, сегодня депутат осмотрел участки в Кукморском районе.

«К обеду второго дня голосования в Кукморе явка уже больше 50%, это очень высокий результат. Тут сразу два праздника — вместе с выборами район широко отмечает Масленицу. Повезло с хорошей погодой, народные гуляния идут с размахом: ярмарка, развлекательная программа и, конечно, сжигание чучела», – рассказал он.

Завтра депутат планирует выехать в Елабугу.

Пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия» напоминает, что многие депутаты-единоросы уже проголосовали в первый день выборов Президента РФ. В частности, Альфия Когогина свой голос отдала в Москве, Айрат Фаррахов – в деревне Альдермыш Высокогорского района, Илья Вольфсон – на участке №43 Казани, Ильдар Гильмутдинов – на избирательном участке №291 столицы Татарстана. Татьяна Ларионова проголосовала на своем избирательном участке №319 в казанской гимназии №6.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

Напомним, 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 миллиона татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.