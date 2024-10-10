Волынец предложила проводить беседы в школах и детсадах о вреде квадробики

В школах и детских садах необходимо проводить разъяснительные беседы о вреде квадробики. Такое мнение «Татар-информу» выразила детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец.

«Нужно проводить разъяснительные беседы в школах, детских садах при участии как родителей, так и детей. Многие уже не видят связи между ЛГБТ и квадроберами, между фурри и квадроберами. Сами представители этих направлений выступают против того, чтобы их объединяли, в то время как эксперты заверяют, что все это звенья одной цепи», – сказала Волынец.

По ее словам, квадробикой, как правило, занимаются дети, которые имеют психологические проблемы или живут в неблагополучных семьях, где отсутствует налаженный контакт с родителями.

«Это дети, которые являются жертвами травли со стороны сверстников, это дети, у которых не налажены отношения с родителями, есть какие-то проблемы в семье. И так ребенок уходит от действительности, он пытается скрыть себя от общества», – добавила она.