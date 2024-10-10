Волынец рассказала, как отбить у детей желание быть квадроберами

Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец рассказала «Татар-информу», как родители могут отбить у своих детей желание заниматься квадробикой.

«Родители должны задать вопрос ребенку: Как вообще с тобой обращаться? Если ты животное, может быть тебе нужно жить в будке на улице? Может быть тебе нужно питаться как животные? Если ребенок услышит такие вопросы, которые родители задают в доброжелательной форме, может быть с юмором даже, то тогда у ребенка, как правило, исчезает стремление подражать кошкам, собакам, свиньям и прочим животным», – сказала Волынец.

Также она посоветовала родителям детей-квадроберов обратиться к психологу.

«Наверняка у ребенка есть серьезные проблемы, которые нужно решать. Если их не решать, то проблемы могут усугубиться», – отметила спикер.