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Волынец рассказала, как отбить у детей желание быть квадроберами
Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец рассказала «Татар-информу», как родители могут отбить у своих детей желание заниматься квадробикой.
«Родители должны задать вопрос ребенку: Как вообще с тобой обращаться? Если ты животное, может быть тебе нужно жить в будке на улице? Может быть тебе нужно питаться как животные? Если ребенок услышит такие вопросы, которые родители задают в доброжелательной форме, может быть с юмором даже, то тогда у ребенка, как правило, исчезает стремление подражать кошкам, собакам, свиньям и прочим животным», – сказала Волынец.
Также она посоветовала родителям детей-квадроберов обратиться к психологу.
«Наверняка у ребенка есть серьезные проблемы, которые нужно решать. Если их не решать, то проблемы могут усугубиться», – отметила спикер.
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