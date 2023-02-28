Группа финских депутатов призвала отказаться от вступления в НАТО

Депутаты финского парламента Маркус Мустаярви, Йоханнес Юрттиахо и Ано Туртиайнен призвали отказаться от вступления Финляндии в НАТО. Об этом они заявили во время слушаний о ратификации заявки на вступление в Североатлантический альянс, сообщает РИА Новости.

«Финляндия должна заявить, что ни при каких обстоятельствах не допустит размещения ядерного оружия на своей территории или использования ее земли, воздушного или морского пространства для транспортировки или транзита ядерного оружия, поскольку это означало бы, что в случае большой войны Финляндия автоматически окажется на передовой линии ядерного нападения», – отметил Мустаярви.

Ранее он, Юрттиахо и Туртиайнен голосовали против подачи заявки на вступления в НАТО. Мустаярви внес протесты против размещения ядерного оружия, постоянных баз альянса и использования территории Финляндии для враждебных целей. Однако решение о вступлении было одобрено 188 голосами из 200. Ожидается, что финальную точку в национальной ратификации соглашения поставит финский лидер Саули Ниинистё.

Финляндия и Швеция не смогут стать членами альянса до завершения процесса ратификации всеми странами НАТО. Из 30 государств их заявки не одобрили только Венгрия и Турция. Напомним, что после инцидента с сожжением Корана напротив турецкого посольства в Стокгольме Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что шведские власти могут больше не ждать поддержки от Турции.