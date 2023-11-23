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Депутата Ильшата Ганиева похоронят на кладбище в Мирном
Депутата, генерального директора тепличного комбината «Майский» Ильшата Ганиева похоронят 24 ноября на кладбище в казанском поселке Мирный. Прощание состоится в 9 часов в здании Государственного Совета РТ.
«Желающих попрощаться приглашаем к 9.00. Траурный митинг начнется уже в 9.30», – рассказали в пресс-службе татарстанского парламента.
О смерти Ганиева сегодня утром сообщил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев. Гендиректору тепличного комбината «Майский» было 69 лет. На 49-м заседании парламента Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин выразил соболезнования родным и близким Ганиева, его память почтили минутой молчания.
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