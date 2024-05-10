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Политика 10 мая 2024 21:45

Депутат Топилин: Мишустин всегда оперативно реагирует на запросы, стоящие перед Кабмином

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Михаил Мишустин всегда оперативно реагировал на актуальные запросы, стоящие перед Правительством РФ, и время показало, что принятые под его руководством меры оказались правильными. Такое мнение высказал председатель Комитета Госдумы по экономической политике, депутат от Татарстана Максим Топилин, передает инфоцентр ТРО ВПП «Единая Россия».

«Что касается кандидатуры Михаила Владимировича, то результаты его деятельности говорят лучше всего: в самые непростые моменты — в период пандемии, беспрецедентного количества санкций — он всегда оперативно реагировал на актуальные запросы и как показывает время — принятые под его руководством меры были правильными», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что сегодня перед нашей страной и федеральным Кабмином стоят новые вызовы — это и демографическая ситуация, и обретение технологического суверенитета, и поддержка бойцов СВО и их семей, и развитие экономики страны.

«Необходимо, как и прежде, оперативно реагировать и эффективно реализовывать задуманное», — сказал Топилин.

Сегодня в Госдуме прошло рассмотрение кандидатуры Мишустина на пост Премьера. За него проголосовали 375 депутатов, против – 0, воздержались 57. Позже Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина на должность Премьер-министра.

Его кандидатуру на пост главы Кабмина повторно выдвинул Владимир Путин. Госдума впервые утверждает Председателя Правительства и его состав — это право закреплено поправками в Конституцию, которые приняли в 2020 году. Ранее все члены Кабмина назначались указами Президента.
#Максим Топилин #Михаил Мишустин #Владимир Путин
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