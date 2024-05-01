Депутат Шеремет объяснил, почему США отказались признавать уничтожение ракет ATACMS

США из-за страха не хотят признавать, что российская система ПВО уничтожила оперативно-тактические ракеты ATACMS. Отказываясь признать очевидное, они пытаются сохранить видимость неуязвимости и эффективности американского оружия, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Ранее Минобороны России заявило о шести ракетах ATACMS, сбитых в течение суток. Однако, когда координатора стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джона Кирби попросили прокомментировать ситуацию, он ушел от ответа и отказался говорить, сколько всего таких ракет было поставлено Украине.

«Весь мир увидел, что военная мощь Запада сильно отстает от их пропагандистских роликов, поэтому Кирби просто боится признать очевидное», — уверен Шеремет.

Он подчеркнул, что российские военные быстро адаптируются к новым видам вооружений, поступающих на Украину из западных стран.

Теперь Соединенным Штатам стоит задуматься, сможет ли их продукция составить конкуренцию российскому оружию, хорошо зарекомендовавшему себя в зоне специальной военной операции.

«Касаемо западного оружия, уничтожаемого в ходе спецоперации, то оно будет массово свозиться на открытые площадки для изучения и потехи зрителей, и для этого нам их мнения и подтверждения абсолютно не нужно», — подчеркнул парламентарий.