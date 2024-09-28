Депутат Нигматулин о послании Раиса РТ: «По каждой из сфер мы услышали новые задачи»

В своем послании Госсовету РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов поставил задачу — ужесточить ответственность за вовлечение молодежи в преступления. Депутат Госсовета РТ Руслан Нигматулин выразил солидарность с этим мнением и поделился с «Татар-информом» своими мыслями о поставленных задачах руководителя республики.

«Молодежь, мигранты, образование — Раис Татарстана обратил особое внимание на эти темы. Согласен с его мнением. Уже в первой части своего выступления, сразу после темы СВО, обозначил, что важно комплексно заниматься молодежью, подростками. Есть серьезные риски вовлечения их в деструктивные, террористические течения, преступность и употребление наркотиков. Раис поставил нам задачу — ужесточить ответственность за вовлечение молодежи в такие опасные явления», — прокомментировал собеседник агентства.

По его словам, особо важной темой стала и кадровая проблема. Что важно, считает парламентарий, Рустам Минниханов конкретно обозначил свою позицию по мигрантам. Много споров в обществе относительно запрета на привлечение иностранцев.

«Ограничение их количества негативно скажется на нашей экономике, считает Рустам Нургалиевич. Бизнес-сообщество согласно. Запрещать не стоит, но надо упорядочить пребывание иностранцев в нашей стране. Во-первых, обеспечить их жильем и нормальными условиями. Привел в пример наш „КАМАЗ“. Во-вторых, надо ужесточить контроль за поведением людей. Раис поручил Госсовету (РТ – прим. «Т-и») и Госдуме разработать новые меры ответственности за нарушения правил пребывания для самих мигрантов и рекрутинговых агентств», — поделился мнением депутат.

Руслан Нигматулин также привел слова Минниханова о том, что развитие образования должно соответствовать экономике и решению кадровой проблеме. Поэтому предстоит реформа среднего профобразования.

«Нужно увеличить прием на целевое обучение, например, для машиностроения. Большой акцент Рустам Нургалиевич сделал на подготовку технических специалистов. Нужен „физико-математический прорыв“ в школах, потому что экономике нужны „инженеры новой формации“. Поставил задачу создать новые передовые инженерные школы по примеру таких, как в Челнах при КФУ», — отметил депутат.

По развитию бизнеса Раис обозначил основное: важно максимально содействовать получению мер поддержки, использовать весь потенциал промпарков, ТОР, помогать запуску новых импортозамещающих производств, выстраивать логистику и поставки комплектующих. И большая задача для всей промышленности — повышать производительность труда.

В целом республика разносторонне развита, и по каждой из сфер мы услышали новые задачи, резюмировал эксперт.