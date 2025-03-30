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Общество 30 марта 2025 09:52

Депутат Миронов призвал проверить качество семян: Импортные семена не всходят

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В Госдуме призвали проверить качество семян, которые поставляют в розницу оптовые поставщики. Это необходимо сделать до начала посевного сезона, чтобы обезопасить граждан, считает депутат и лидер партии «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) Сергей Миронов, чьи слова приводит РИА Новости.

Парламентарий объяснил, что ежегодно в России складывается неблагоприятная ситуация с посевным материалом для огородов и подсобных хозяйств. Он подчеркнул, что несмотря на импортозамещение, 80% семян в нашей стране поступают из других государств. Причем зарубежная продукция зачастую не блещет высоким качеством: некоторые импортные семена просто не всходят или дают небольшие урожаи.

Он также подчеркнул,что отечественного посевного материала не хватает, и призвал решить эту проблему.

Также Морозов предложил увеличить господдержку российских семеноводов и ускорить реализацию программ производства отечественных семян.

Ранее в Госдуме призвали проверить краски для волос.

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#семена #проверка #импорт #Госдума
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