Депутат Миронов призвал проверить качество семян: Импортные семена не всходят

В Госдуме призвали проверить качество семян, которые поставляют в розницу оптовые поставщики. Это необходимо сделать до начала посевного сезона, чтобы обезопасить граждан, считает депутат и лидер партии «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) Сергей Миронов, чьи слова приводит РИА Новости.

Парламентарий объяснил, что ежегодно в России складывается неблагоприятная ситуация с посевным материалом для огородов и подсобных хозяйств. Он подчеркнул, что несмотря на импортозамещение, 80% семян в нашей стране поступают из других государств. Причем зарубежная продукция зачастую не блещет высоким качеством: некоторые импортные семена просто не всходят или дают небольшие урожаи.

Он также подчеркнул,что отечественного посевного материала не хватает, и призвал решить эту проблему.

Также Морозов предложил увеличить господдержку российских семеноводов и ускорить реализацию программ производства отечественных семян.

Ранее в Госдуме призвали проверить краски для волос.