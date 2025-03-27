Депутат Госдумы Леонов призвал проверить краски для волос

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Депутат Госдумы Сергей Леонов попросил проверить безопасность красок для волос от ряда компаний. С соответствующим обращением он обратился в Роспотребнадзор, пишет РИА Новости.

В качестве аргументов своей инициативы Леонов напомнил, что недавно в красках для волос упомянутых фирм обнаружили бутилфенилметилпропионал (лилиевый альдегид). Это вещество может нарушить репродуктивную функцию, а также спровоцировать дерматит.

Парламентарий подчеркнул, что, если названные выше вещества обнаружат в парфюмерно-косметической продукции, то следует поручить региональным управлениям Роспотребнадзора провести внеплановые проверки торговых точек и изъять продукцию из оборота.

Депутат напомнил, что еще в 2023-м надзорное ведомство подтвердило опасность лилиевого альдегида для репродуктивной функции. По словам Леонова, данное вещество числится в списке запрещенных к использованию в парфюмерно-косметической продукции.

Однако, несмотря на это, лилиевый альдегид все еще добавляют в некоторые косметические товары, которые спокойно продаются в российских магазинах.

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