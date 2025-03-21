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Общество 21 марта 2025 15:34

«Глупость и идиотизм» – Дробиз о сокращении производства настоек из-за нехватки ягод

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«Глупость и идиотизм» – Дробиз о сокращении производства настоек из-за нехватки ягод
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Нехватка ягод – это самая глупая ситуация, которая может возникнуть в России, где бескрайние просторы для сбора дикоросов. Нужно только подключить к работе население, и можно утонуть в этих ягодах. Таким мнением с «Татар-информом» поделился директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

Ранее сообщалось, что крупные производители алкоголя могут сократить производство настоек из-за нехватки ягод. По словам представителей отрасли, настойки сохранят для ассортимента, но могут возникать сложности с отдельными компонентами из-за роста спроса, писал «Коммерсант».

По словам Дробиза, ситуация с дефицитом ягод сложилась из-за неорганизованности и глупости.

«Как может в России не хватать ягод? Это нонсенс! Это произошло от неорганизованности, бесхозяйственности, глупости и идиотизма. Давайте импортозамещать своими ягодами! Может, это решение и станет толчком для того, чтобы начать в России организовывать сборы», – сказал эксперт, добавив, что в России можно найти и людей, которые будут заниматься сбором этих ягод.

#дефицит #ягоды #алкоголь #производство #импорт #импортозамещение #Россия
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