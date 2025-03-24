Депутат Миронов предложил выдавать молодым родителям набор необходимого для новорожденных

Депутат Госдумы Сергей Миронов и глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложили выдавать молодым родителям набор предметов первой необходимости для ухода за новорожденным в первый год его жизни.

По словам инициаторов, мера господдержки коснется тех семей, где мама родила первого ребенка до 23 лет, пишет РИА «Новости».

Миронов подчеркнул, что первый год жизни малыша – критически важный период для физического развития ребенка. Если у родителей не будет в эти дни необходимых предметов гигиены и ухода, то это негативно скажется на здоровье детей. Он же считает, что выдача таких нужных наборов от государства поможет создать полноценные условия для роста и развития в грудном возрасте.

Напомним, что в Татарстане уже активно поддерживают молодые семьи. Так, недавно в Альметьевске трем семьям бойцов СВО, где появились новорожденные, вручили сертификаты в магазин детских товаров, цветы и подарки не только для малышей, но и для их старших братьев и сестер.

Также в республике семьям с детьми положено до 100% компенсации за детсад, выплаты на лекарства детям и многое другое. Подробнее рассказал Минтруд РТ.