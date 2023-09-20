Депутат Марат Нуриев о послании Раиса РТ: Татарстан продолжает свое устойчивое развитие

Татарстан продолжает свое устойчивое развитие, а для реализации намеченных планов у республики есть все возможности. Таким мнением в своем telegram-канале поделился депутат Госдумы РФ Марат Нуриев, комментируя послание Раиса Татарстана Рустама Минниханова Госсовету РТ.

«На сегодняшний день Республика Татарстан – это опорный субъект РФ, передовой и успешный регион. Большинство проектов в Татарстане реализуются при прямой поддержке Президента РФ Владимира Владимировича Путина. Благодаря твердому курсу Президента России укрепляется военно-оборонный потенциал государства, сохраняется устойчивость экономики, растет консолидация нашего общества», – написал Нуриев.

Депутат подчеркнул, что жители республики активно поддерживают бойцов в зоне СВО. Объем гуманитарной помощи от республики на сегодняшний день превысил четыре тысячи тонн. «В эту работу включились все предприятия и организации Татарстана», – отметил он.

Одной из основных обязанностей Нуриев назвал помощь участникам спецоперации и их семьям.

Огромной ответственностью для Татарстана является проведение в 2024 году в Казани саммита глав государств БРИКС и БРИКС-плюс с участием более 20 лидеров стран, продолжил депутат.

Он также акцентировал внимание на то, что в Татарстане в непростых условиях удалось сохранить производства и трудовые коллективы, обеспечить их стабильную работу, сформировать новые производственные и логистические цепочки. Также необходимо и дальше обеспечивать бесперебойную работу предприятий всех отраслей, подчеркнул Нуриев.

«2024 год в Татарстане объявлен годом научно-технического развития. Для реализации намеченных планов у республики есть все возможности. Вместе – мы сила!» – резюмировал депутат.

Полный текст выступления Рустама Минниханова читайте в материале «Татар-информа» «Победа будет за нами!»: какие поручения дал Рустам Минниханов в послании Госсовету.