news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 24 марта 2025 09:10

Депутат Колунов: В регионах России обеспечат ряд ветеранов ВОВ жильем до 1 апреля 2025-го

Читайте нас в
Телеграм
Депутат Колунов: В регионах России обеспечат ряд ветеранов ВОВ жильем до 1 апреля 2025-го
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Власти российских регионов до 1 апреля 2025 года обеспечат жильем ветеранов Великой Отечественной войны (далее – ВОВ), которые стоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, чьи слова приводит РИА «Новости».

Колунов уточнил, что данная мера коснется также членов семей погибших или умерших участников ВОВ, которые состоят на упомянутом учете.

Мера господдержки реализуется в рамках комплекса мер по улучшению социально-экономического положения ветеранов ВОВ, который в 2020-м утвердило российское правительство, а также в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина о подготовке и проведении празднования 80-летия Победы.

По словам депутата, деньги на упомянутые цели уже выделили из госбюджета и довели в регионы в полном объеме. Также в субъектах РФ утвердили списки нуждающихся в такой помощи.

Ранее был назван необходимый доход для получения ипотеки на «двушку» в Казани. Добавим, что столица РТ заняла 46-е место в рейтинге городов мира по дороговизне недвижимости.

читайте также
Казань попала в тройку городов по размеру дисконта при продаже «вторички»
Казань попала в тройку городов по размеру дисконта при продаже «вторички»
#ветераны Великой Отечественной войны #жилье #помощь #Госдума
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
В конце апреля жителей Татарстана ждет сокращенная рабочая неделя

В конце апреля жителей Татарстана ждет сокращенная рабочая неделя

23 марта 2025
Муфтий Татарстана объяснил, нарушает ли уразу чистка зубов

Муфтий Татарстана объяснил, нарушает ли уразу чистка зубов

23 марта 2025