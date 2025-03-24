Депутат Колунов: В регионах России обеспечат ряд ветеранов ВОВ жильем до 1 апреля 2025-го

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Власти российских регионов до 1 апреля 2025 года обеспечат жильем ветеранов Великой Отечественной войны (далее – ВОВ), которые стоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, чьи слова приводит РИА «Новости».

Колунов уточнил, что данная мера коснется также членов семей погибших или умерших участников ВОВ, которые состоят на упомянутом учете.

Мера господдержки реализуется в рамках комплекса мер по улучшению социально-экономического положения ветеранов ВОВ, который в 2020-м утвердило российское правительство, а также в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина о подготовке и проведении празднования 80-летия Победы.

По словам депутата, деньги на упомянутые цели уже выделили из госбюджета и довели в регионы в полном объеме. Также в субъектах РФ утвердили списки нуждающихся в такой помощи.

Ранее был назван необходимый доход для получения ипотеки на «двушку» в Казани. Добавим, что столица РТ заняла 46-е место в рейтинге городов мира по дороговизне недвижимости.