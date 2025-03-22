Казань попала в тройку городов по размеру дисконта при продаже «вторички»

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Казань заняла третье место по размеру среднего дисконта при продаже вторичного жилья. По данным аналитиков отрасли, в столице РТ продавцы «вторички» в первой половине марта 2025-го скидывали при торге 6,7% от суммы квартиры, пишут «Известия».

Больше всего продавцам уступают продавцы вторичного жилья в Красноярске (9,5% от начальной цены предложения). Чуть меньше размер дисконта в Москве (7,3%).

Меньше, чем в Казани, скидывают цену в Воронеже (6,6%), Ростове-на-Дону (6,5%), Екатеринбурге (6,1%), Самаре (5,5%), Челябинске (5,4%), Нижнем Новгороде (5%) и Краснодаре (4,2%).

В целом по РФ средняя «скидка» на «вторичку» в первой половине марта составила 6,1%. Причем, как утверждают эксперты, размер дисконта достиг рекордных значений.

По словам ведущего аналитика федеральной компании «Этажи» Александра Иванова, средний размер скидки в первой половине марта побил рекорд сентября 2022 года, когда продавцы «вторички» уступали покупателям до 6% (данные средние по стране).

Аналитики добавили, что за последние 12 месяцев размер дисконта вырос почти вдвое (в апреле 2024 года продавцы уступали примерно 3,9% от начальной цены предложения). При этом размер скидки стал резко повышаться в декабре, что является распространенной практикой, отметили эксперты.

Иванов назвал сложившуюся на рынке «вторички» ситуацию неординарной. Ставки по ипотеке высокие, спрос ограничен, скидки при продаже большие – при таких факторах цены на вторичное жилье должны были снизиться, но они продолжают расти, объяснил он.

По словам эксперта, с начала года «вторичка» подорожала на 0,7%. Он считает, что рост цен связан с продавцами: они готовы делать скидку, только когда нашли встречный вариант для покупки, до этого момента они не спешат с продажей и поэтому удерживают цену.