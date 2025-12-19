Тимур Камалетдинов: Создание отдельного рода войск БПЛА – это сигнал всему миру

Создание отдельного рода войск по БПЛА — это сигнал всему миру. Об этом «Татар-информу» заявил депутат Государственного Совета РТ, исполнительный директор регионального отделения Российского военно-исторического общества в РТ Тимур Камалетдинов.

«Радует, что добровольческим подразделениям, таким как бригада "Ветераны", будет присвоено звание "Гвардейское". Считаю, что усиление обеспечения коптерами и создание отдельного рода войск для БПЛА — это сигнал всему миру, что наша армия умеет, успешно учится и своевременно реагирует на вызовы времени», – сказал Тимур Камалетдинов.

Добровольческая бригада «Ветераны» участвовала в операции «Поток» (Труба) под Суджей. Об этой операции, разработанной российскими военными в ходе взятия Авдеевки, в интервью «Татар-информу» рассказывали как о примере смелости и находчивости. Благодаря ей ВСУ лишились важного укрепрайона.

Владимир Путин отметил, что бойцы подразделения готовили операцию грамотно, скрупулезно и самым внимательным образом.

«Безусловно, эта бригада заслуживает самых высоких оценок и звания "Гвардейская"», – сказал он.

Сегодня Президент России Владимир Путин подводит итоги уходящего года. В 2025 году мероприятие проходит уже в третий раз в объединенном формате: вопросы могут задавать как журналисты, так и граждане. Программа началась в 12.00 по московскому времени.