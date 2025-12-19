«Наши войска наступают по всей линии»: первые заявления Путина на прямой линии

Президент России начал прямую линию с обсуждения ситуации на фронте. Путин отметил успешное наступление российских войск, потери стратегических резервов ВСУ и готовность России завершить конфликт мирным путем. Также глава государства обратился к Герою России Нарану Очир-Горяеву, который рассказал о штурме Северска и освобождении города.





«Стратегическая инициатива перешла к России»

Прямая линия в этом году началась сразу с главной темы – ситуации на фронте. «Война или мир?» – был первый вопрос Президенту, заданный ведущими.

«Наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения», – подчеркнул Владимир Путин.

По его словам, где-то процесс наступления идет более быстрыми темпами, где-то медленнее, но везде противник отходит.

Президент отметил, что Россия пока не видит готовности Украины завершить конфликт мирным путем.

«И сейчас, по сути дела, отказываются завершать конфликт мирными средствами. Но мы видим и знаем об определенных сигналах, в том числе со стороны киевского режима, о том, что они готовы вести какой-то диалог», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия готова и хочет завершить этот конфликт мирными средствами на основе принципов, изложенных им в июне прошлого года в МИД РФ, при устранении первопричин, которые привели к кризису.

Президент напомнил, что конфликт начался с госпереворота на Украине в 2014 году и с обмана по поводу возможности решения всех проблем мирным путем на основе Минских соглашений.

«Уверен, Красный Лиман будет взят»

На линии фронта российские войска продолжают наступление по различным направлениям. В Красном Лимане под контроль ВС РФ уже перешло порядка половины города, и, по словам Путина, он будет взят в ближайшее время.

«На Южно-Лиманском направлении эффективно действует группировка наших войск. Идут уличные бои. Уверен, Красный Лиман будет взят. Затем будет продолжено движение дальше, в сторону Славянска», – отметил Президент.

Кроме того, активные боевые действия ведутся в Константиновке, где более половины населенного пункта находятся под контролем российских сил. Важным событием стало взятие Красноармейска, который стал плацдармом для дальнейших наступательных операций.

«Важный плацдарм Димитров полностью окружен, взято под контроль более половины города. Противник пытается выйти из окружения маленькими группами, пытается вернуть хотя бы часть Красноармейска, но несет большие потери и не добивается успеха», – добавил Путин. Еще на одном направлении, в городе Гуляйполе, большая часть города находится под контролем ВС РФ.

Президент выразил уверенность, что до конца года российские войска добьются новых успехов на линии фронта.

«Уверен, что до конца текущего года мы с вами еще будем свидетелями новых успехов наших бойцов на линии боевого соприкосновения», – заявил он.

Путин добавил, что группировка войск «Восток» один за другим освобождает населенные пункты на Запорожском направлении, а на Сумском направлении создаются зоны безопасности.

В результате активных и эффективных действий российских войск вооруженные силы Украины понесли большие потери в стратегических резервах, отметил Владимир Путин.

«Их практически не осталось. И это очень важный элемент, который должен побуждать киевский режим заканчивать этот конфликт мирными средствами», – отметил глава государства.

Герой России Наран Очир-Горяев рассказал о ходе боевых действий в Северске и зверствах ВСУ в отношении мирных жителей и российских солдат

«У него в подчинении более 80 человек. И он – Герой Российской Федерации»

Уроженец Калмыкии, Герой России Наран Очир-Горяев, командир штурмовой роты, рассказал о ходе боевых действий в Северске и зверствах ВСУ в отношении мирных жителей и российских солдат.

По его словам, самым сложным было проникнуть в город незаметно, так как местность была открытой. Для этого было принято решение двигаться малыми группами, «накопиться под носом у противника» и затем начать штурмовые действия.

Очир-Горяев подчеркнул, что мирные жители, оставшиеся в Северске, находились в страхе под натиском противника.

«При отходе ВСУ, подобно нацистам, расстреливали людей за то, что они там остаются», – сообщил он.

Когда российские войска вошли в город, жители были в тяжелом состоянии из-за действий ВСУ, но радовались появлению российских солдат. По словам командира, киевский режим до прихода войск расстреливал всех подряд без разбора.

Настрой российских военных – боевой, все поддерживают курс Верховного главнокомандующего, подчеркнул Герой России. В его штурмовой группе 157 человек, в штурме Северска участвовали 84, потери составили четыре человека.

Президент РФ отметил заслуги Очир-Горяева и его подчиненных: в ходе боевых действий в Северске удалось освободить более 80 жилых зданий и надежно контролировать город.

«У него в подчинении более 80 человек. И он – Герой Российской Федерации», – сказал Путин.

Командиру была вручена медаль «Золотая Звезда» 17 декабря, после чего глава государства пригласил его принять участие в прямой линии, чтобы рассказать о ходе операции.