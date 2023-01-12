«Иногда здесь бывает жарко»: депутат Госсовета РТ Шарафиев рассказал о буднях в зоне СВО

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев снова вышел на связь и рассказал о том, как проходят его будни в зоне военной спецоперации на Украине. Кадрами с места несения службы он поделился на своей странице в соцсетях.

«Несмотря на зимнюю погоду, временами здесь бывает довольно жарко. Стрельба, обстрелы артиллерии, работа снайперов и многое другое, а в перерыве – горячий чай и короткий сон с кошкой в обнимку», – делится со своими подписчиками народный избранник.

Фото: © Личный архив Эдуарда Шарафиева

Напомним, депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев уехал на фронт добровольцем. Перед этим он прошел боевую подготовку и сейчас наравне с другими военными выполняет поставленные задачи.

В зону СВО он отправился в ноябре, до этого депутат несколько раз выезжал на Донбасс с гуманитарной миссией. Благодаря ему помощь получали добровольцы именных батальонов «Алга» и «Тимер», а также местные жители.