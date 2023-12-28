Депутат Госсовета РТ исполнил новогодние желания маленьких детей

Депутат Государственного совета Татарстана Динар Бариев исполнил мечты 4 маленьких татарстанцев, о которых ему стало известно на акции «Елка желаний».

Так, 12-летний Саша и его сестра Юлианна посетили дельфинарий в Набережных Челнах, а 8-летний Айрат и его брат Ильназ получили умную колонку и смарт-часы.

Чуть позже парламентарий встретился с молодежью Елабужского района в молодежном центре «Барс», на которой ответил на интересующие ребят вопросы.

Ранее желания детей исполнили премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и мэр Казани Ильсур Метшин - мечты детей оказались похожими.