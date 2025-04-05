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Общество 5 апреля 2025 08:57

Депутат Госдумы Хамитов предложил пожизненные выплаты пострадавшим от нападения собак

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Если собака нанесла серьезный вред здоровью человека, то ее хозяина нужно обязать всю жизнь платить пострадавшему пенсию в размере регионального МРОТ. Об этом заявил депутат Госдумы от партии «Новые люди» Амир Хамитов, чьи слова приводит РИА «Новости».

«Предложить в случае нанесения серьезного вреда здоровью в результате нападения собаки обязать ее хозяина пожизненно выплачивать пострадавшему пенсию в размере регионального МРОТ», — сказал Хамитов, отметив, что сам хочет выступить с такой инициативой.

Он считает на сегодня пора ужесточать ответственность за такие нарушения. Причем, по его словам, размер регионального МРОТ не покроет полностью все расходы на лечение и восстановление пострадавшего от нападения собаки.

Но эти выплаты заставят многих хозяев задуматься о покупке намордника для своего питомца, добавил парламентарий.

Он также считает необходимым расширить перечень потенциально опасных пород собак. Хамитов обратил внимание на то, что даже если собака не относится к охотничьим или бойцовым, это еще не гарантирует ее безопасности для окружающих в определенных ситуациях.

Ранее Раис Татарстана (руководитель республики) Рустам Минниханов призвал татарстанцев зарегистрировать своих собак. Он, в свою очередь, чипировал своего питомца Акдуса еще в феврале этого года.

Напомним, в Татарстане проходит обязательная регистрация собак. Причем за отсутствие обязательной регистрации владельцам «четвероногих» из республики выпишут штрафы. О том, сколько стоит чипирование, опасны ли такие процедуры, и о размере штрафа – в материале «Татар-информа».

#нападение собаки #выплаты #Госдума
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